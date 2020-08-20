Польша готовит упрощение въезда для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна готовит план облегчения въезда для белорусов.

Заявление польского премьера приводит Polskie Radio, сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр подчеркнул, что Польша была одной из стран Евросоюза, где в 2019 году было выдано больше всего виз белорусским гражданам, и правительство хочет продолжить эту политику.

Читайте также Литва закрывает въезд Лукашенко

"Белорусская община в Польше, будь то студенты или сезонные рабочие, тоже очень помогает польской экономике. Мы хотим вас заверить, что скоро представим упрощенные процедуры для тех, кто хочет въехать в Польшу из Беларуси, например, для присоединения к процессу обучения в университетах", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что правительство хочет, чтобы связи между белорусским и польским обществами были "максимально развитыми" и "чтобы эта дружба укреплялась, в том числе через межличностные отношения".

Такое упрощение процедур въезда для белорусов в Польшу ожидается в октябре 2020 года.

Ранее премьер Польши представил план солидарности с Беларусью, который предусматривает поддержку жертв репрессий, программу стипендий для студентов и ученых из Беларуси, а также облегчение их въезда в Польшу и доступа на рынок труда.

Читайте также: От признания до санкций: как разделился мир в отношении к "победе" Лукашенко