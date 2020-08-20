Литва закриває в’їзд Лукашенку

МЗС Литви вніс виконуючого обов'язки президента Білорусі Александра Лукашенка в список нев'їзних.

Про це заявив глава відомства Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Країна заборонила в'їзд ще 31 білоруському чиновнику. Міністр Литви не став розкривати весь список, але уточнив, що в нього потрапили посадові особи, які представляють ОМОН, КДБ і виборчу комісію.

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Список вже передано на затвердження у МВС Литви.

Раніше Литва відмовилася визнавати результати виборів президента Білорусі, перемогу на яких, згідно з офіційними даними, здобув Александр Лукашенко. Відповідне рішення прийняв Сейм республіки.

Як повідомлялося раніше, саміт ЄС домовився про санкції щодо Білорусі, а також оголосив, що не визнає результати виборів президента Білорусі.

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