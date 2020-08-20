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Єврокомісія домовилася про угоду з 4-м розробником вакцини від коронавірусу

Четвер, 20 серпня 2020, 15:06

Європейська комісія попередньо домовилась про закупівлю майбутньої вакцини від коронавірусу з четвертою компанією-розробником, європейською CureVac. 

Як пише "Європейська правда", про це сьогодні оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

"Єврокомісія виконує свої зобов’язання щодо забезпечення доступу до вакцини від коронавірусу. Ми завершили перемовини і скоро підпишемо угоду з CureVac. Це четверта компанія, з якою ми укладаємо угоду, далі будуть інші, аби диверсифікувати наш портфель", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що надалі з компанією буде підписано угоду про контрактування вакцини (Advance Purchase Agreement), таку, як вже підписали з AstraZeneca.

Якщо після усіх випробувань вакцина виявиться дієвою та безпечною, ЄС планує першою партією закупити 225 мільйонів доз від імені усіх країн-членів.

Раніше такої згоди досягли з компаніями Sanofi-GSK, Johnson & Johnson та AstraZeneca.

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