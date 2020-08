Єврокомісія домовилася про угоду з 4-м розробником вакцини від коронавірусу

Європейська комісія попередньо домовилась про закупівлю майбутньої вакцини від коронавірусу з четвертою компанією-розробником, європейською CureVac.

Як пише "Європейська правда", про це сьогодні оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Єврокомісія виконує свої зобов’язання щодо забезпечення доступу до вакцини від коронавірусу. Ми завершили перемовини і скоро підпишемо угоду з CureVac. Це четверта компанія, з якою ми укладаємо угоду, далі будуть інші, аби диверсифікувати наш портфель", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

