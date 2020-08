Еврокомиссия договорилась с четвертым разработчиком вакцины от коронавируса

Европейская комиссия предварительно договорилась о закупке будущей вакцины от коронавируса с четвертой компанией-разработчиком, европейской CureVac.

Как пишет "Европейская правда", об этом сегодня объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия выполняет свои обязательства по обеспечению доступа к вакцине от коронавируса. Мы завершили переговоры и скоро подпишем соглашение с CureVac. Это четвертая компания, с которой мы заключаем соглашение, далее будут другие, чтобы диверсифицировать наш портфель", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

