У Гаазі поліція розігнала учасників акції проти коронавірусних обмежень

Поліція Гааги була змушена втрутитися в хід акції проти обмежень, запроваджених черех пандемію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.

Учасники акції прийшли під будівлю парламенту Нідерландів. Відтіснити їх вийшли значні сили правоохоронців.

Правоохоронці підрахували, що в акції взяли участь близько 40 протестувальників з групи активістів Virus Truth. Поліції швидко вдалося розігнати акцію і площа перед парламентом наразі вільна.

Кілька людей були заарештовані. За даними поліції, арешти були зроблені через напад на поліцейських.

Зазначається, що до протестувальників, які відмовилися слухати розпорядження поліції, застосували силу.

Будівля палати представників (нижня палату парламенту) зараз закрита, і на територію нікого не пускають.