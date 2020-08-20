В Гааге полиция разогнала участников акции против коронавирусных ограничений

Полиция Гааги была вынуждена вмешаться в ход акции против ограничений, введенных из-за пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

Участники акции пришли под здание парламента Нидерландов. Оттеснить их вышли значительные силы правоохранителей.

Правоохранители подсчитали, что в акции приняли участие около 40 протестующих из группы активистов Virus Truth. Полиции быстро удалось разогнать акцию и площадь перед парламентом сейчас свободна.

Несколько человек были арестованы. По данным полиции, аресты были произведены из-за нападения на полицейских.

Отмечается, что к протестующим, которые отказались слушать распоряжения полиции, применили силу.

Здание Палаты представителей (нижняя палата парламента) сейчас закрыто, и на территорию никого не пускают.