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В Гааге полиция разогнала участников акции против коронавирусных ограничений

Четверг, 20 августа 2020, 16:54

Полиция Гааги была вынуждена вмешаться в ход акции против ограничений, введенных из-за пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

Участники акции пришли под здание парламента Нидерландов. Оттеснить их вышли значительные силы правоохранителей.

Правоохранители подсчитали, что в акции приняли участие около 40 протестующих из группы активистов Virus Truth. Полиции быстро удалось разогнать акцию и площадь перед парламентом сейчас свободна.

Несколько человек были арестованы. По данным полиции, аресты были произведены из-за нападения на полицейских.

 

Отмечается, что к протестующим, которые отказались слушать распоряжения полиции, применили силу.

Здание Палаты представителей (нижняя палата парламента) сейчас закрыто, и на территорию никого не пускают.

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