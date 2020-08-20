У Польщі сподіваються на встановлення обставин отруєння Навального

У Польщі висловили стурбованість та сподіваються на встановлення обставин ймовірного отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднило міністерство закордонних справ Польщі.

"МЗС Польщі з тривогою стежить за розвитком подій довкола ймовірно отруєння Алексєя Навального, одного з найвідоміших позасистемних опозиційних політиків у Росії.

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Ми сподіваємося на його якнайшвидше одужання та з’ясування усіх обставин інциденту", - заявили в МЗС.

На звістку про ймовірне отруєння Алексєя Навального відреагували вже низка країн, зокрема, Латвія, Естонія, глава дипломатії ЄС, Британія.

Нагадаємо, вранці 20 серпня російський опозиційний політик Алексєй Навальний потрапив до реанімації.

Його речниця Кіра Ярмиш розповіла, що Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з отруєнням.

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Зараз Навальний перебуває в реанімації. Його підключили до апарату "штучного дихання". Ярмиш припускає, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.

Пізніше Ярмиш повідомила, що Навальний впав у кому.

Лікарі поставили попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.

Штаб політика Олексія Навального попросив Кремль посприяти його переміщенню за кордон на лікування.