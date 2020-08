У Британії висловили стурбованість звістками про отруєння Навального

У Британії висловили стурбованість звістками про ймовірне отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Я глибоко стурбований звістками про те, що російський опозиційний лідер Алексєй Навальний був отруєний під час польоту до Москви і зараз перебуває в комі у реанімації. Мої думки з ним та його родиною", - написав Домінік Рааб у своєму Twitter.

I am deeply concerned by reports that Russian opposition leader Alexey @navalny has been poisoned on a flight to Moscow and is now in a coma in intensive care.



My thoughts are with him and his family.