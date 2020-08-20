У Британії висловили стурбованість звістками про отруєння Навального

У Британії висловили стурбованість звістками про ймовірне отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Я глибоко стурбований звістками про те, що російський опозиційний лідер Алексєй Навальний був отруєний під час польоту до Москви і зараз перебуває в комі у реанімації. Мої думки з ним та його родиною", - написав Домінік Рааб у своєму Twitter.

I am deeply concerned by reports that Russian opposition leader Alexey @navalny has been poisoned on a flight to Moscow and is now in a coma in intensive care.



My thoughts are with him and his family. — Dominic Raab (@DominicRaab) August 20, 2020

Раніше сьогодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив стурбованість новиною та наголосив, що якщо інформація підтвердиться, винні мають бути покарані.

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив про стурбованість повідомлення щодо ймовірного отруєння Навального, а його естонський колега Урмас Рейнсалу закликав розслідувати всі обставини.

Нагадаємо, вранці 20 серпня російський опозиційний політик Алексєй Навальний потрапив до реанімації.

Його речниця Кіра Ярмиш розповіла, що Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з отруєнням.

Зараз Навальний перебуває в реанімації. Його підключили до апарату "штучного дихання". Ярмиш припускає, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.

Пізніше Ярмиш повідомила, що Навальний впав у кому.

Лікарі поставили попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.