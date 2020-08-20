Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Брата терориста, який вбив 22 людей у Манчестері, посадили на 55 років

МЗС подумає, що робити з відносинами з Білоруссю

Глава МЗС Польщі пішов у відставку

Єгипет з 1 вересня вимагатиме від всіх туристів ПЛР-тести для в’їзду






У Британії висловили стурбованість звістками про отруєння Навального

Четвер, 20 серпня 2020, 15:27

У Британії висловили стурбованість звістками про ймовірне отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Я глибоко стурбований звістками про те, що російський опозиційний лідер Алексєй Навальний був отруєний під час польоту до Москви і зараз перебуває в комі у реанімації. Мої думки з ним та його родиною", - написав Домінік Рааб у своєму Twitter.

Раніше сьогодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив стурбованість новиною та наголосив, що якщо інформація підтвердиться, винні мають бути покарані.   

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив про стурбованість повідомлення щодо ймовірного отруєння Навального, а його естонський колега Урмас Рейнсалу закликав розслідувати всі обставини.

Нагадаємо, вранці 20 серпня російський опозиційний політик Алексєй Навальний потрапив до реанімації.

Його речниця Кіра Ярмиш розповіла, що Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з отруєнням.

Зараз Навальний перебуває в реанімації. Його підключили до апарату "штучного дихання". Ярмиш припускає, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.

Пізніше Ярмиш повідомила, що Навальний впав у кому.

Лікарі поставили попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Росія
powered by lun.ua