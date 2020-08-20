В Польше надеются на установление обстоятельств отравления Навального

В Польше выразили обеспокоенность и надеются на установление обстоятельств вероятно отравления российского оппозиционера Алексееве Навального.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел Польши.

"МИД Польши с тревогой следит за развитием событий вокруг вероятно отравление Алексея Навального, одного из самых известных внесистемных оппозиционных политиков в России.

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Мы надеемся на его скорейшее выздоровление и выяснение всех обстоятельств инцидента", - заявили в МИД.

На известие о возможном отравлении Навального отреагировали уже ряд стран, в частности, Латвия, Эстония, глава дипломатии ЕС, Великобритания.

Напомним, утром 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш рассказала, что Навальному стало плохо в самолете на рейсе из сибирского города Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального на скорой увезли в больницу с отравлением.

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Сейчас Навальный находится в реанимации. Его подключили к аппарату ИВЛ. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Позже Ярмыш сообщила, что Навальный впал в кому.

Врачи поставили предварительный диагноз - отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.