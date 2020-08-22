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Україна оновила перелік країн "червоної" і "зеленої" зон

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Україна оновила перелік країн "червоної" і "зеленої" зон

Субота, 22 серпня 2020, 16:41

Міністерство охорони здоров’я опублікувало у суботу, 22 серпня, оновлений список держав "червоної" і "зеленої" зон, який визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дані по країнах опубліковані станом на 22 серпня.

Відповідно до оновлених даних, статус курортних країн, які приймають у себе українців попри пандемію, у порівнянні з останнім переглядом дещо змінився. Зокрема, "червоними" лишаються Чорногорія і Албанія. Болгарія, яка входила до "червоного" списку, тепер у "зеленому". В "зеленому" списку також лишилися Туреччина , Єгипет і Хорватія.

Повний список держав доступний за посиланням.

Україна включає до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. 

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування. 

Читайте також про помилки у минулому списку міністерства, який після критики у соцмережах і публікації статті ЄвроПравди було виправлено: "Країна Йти та інші шедеври перекладу: як дії МОЗ створюють проблеми для України у світі"

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