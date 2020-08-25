У Нідерландах і Бельгії виявили повторні випадки зараження коронавірусом

Науковці з Нідерландів та Бельгії повідомили про повторні випадки зараження коронавірусом пацієнтів, які вже перехворіли на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

У Нідерландах літній пацієнт зі слабкою імунною системою вдруге отримав позитивний результат на коронавірус, повідомила у вівторок вірусолог і урядовий консультант Маріон Купманс.

Кожна інфекція COVID-19 має "унікальний генетичний відбиток", пояснила вірусолог, причому геном другої інфекції помітно відрізняється від того, який у пацієнта виявили першим.

Це вказує на те, що друга інфекція не була продовженням першої, сказала Купманс.

"Ми знаємо з інших респіраторних інфекцій, що людина не отримує імунітет на все життя, і ми не очікуємо цього від COVID-19", - зазначила вірусолог.

Ще належить встановити, чи була повторна інфекція одиничним випадком або нормою.

Повторна інфекція була також зареєстрована в Бельгії, де пацієнт заразився COVID-19 через три місяці після одужання, причому вдруге вірус показав 11 мутацій, повідомив вірусолог Марк ван Ранст.

"Це не дуже гарна новина", - сказав Ван Ранст, додавши, що він сподівається, що це був одиничний випадок і імунітет протримається довше, ніж кілька місяців.

У понеділок вчені з Гонконгу представили перший доказ того, що пацієнт, який відновився від COVID-19, був повторно інфікований, припускаючи, що коронавірус може зберігатися в людській популяції, подібно до інших пов'язаних із застудою коронавірусів.