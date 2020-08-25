В Нидерландах и Бельгии обнаружили повторные случаи заражения коронавирусом

Ученые из Нидерландов и Бельгии сообщили о повторных случаях заражения коронавирусом пациентов, которые уже переболели COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

В Нидерландах пожилой пациент со слабой иммунной системой во второй раз получил положительный результат теста на коронавирус, сообщила во вторник вирусолог и правительственный консультант Марион Купманс.

Каждая инфекция COVID-19 имеет "уникальный генетический отпечаток", пояснила вирусолог, причем геном второй инфекции заметно отличается от того, который у пациента обнаружили первым.

Это указывает на то, что вторая инфекция не была продолжением первой, сказала Купманс.

"Мы знаем по опыту других респираторных инфекций, что человек не получает иммунитет на всю жизнь, и мы не ожидаем этого от COVID-19", - отметила вирусолог.

Еще предстоит установить, была ли повторная инфекция единичным случаем или нормой.

Повторная инфекция была также зарегистрирована в Бельгии, где пациент заразился COVID-19 через три месяца после выздоровления, причем второй раз вирус показал 11 мутаций, сообщил вирусолог Марк ван Ранст.

"Это не очень хорошая новость", - сказал Ван Ранст, добавив, что он надеется, что это был единичный случай и иммунитет продержится дольше, чем несколько месяцев.

В понедельник ученые из Гонконга представили первое доказательство того, что пациент, который восстановился после COVID-19, был повторно инфицирован, предполагая, что коронавирус может сохраняться в человеческой популяции, подобно другим связанным с простудой коронавирусам.