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Отруєння Навального: прем’єр Британії обіцяє докласти зусиль для покарання винних

Середа, 26 серпня 2020, 13:13

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв, що його країна разом з усім світом докладе зусиль для правосуддя у справі  отруєння Алексєя Навального. 

З такою заявою Джонсон виступив у середу, повідомляє "Європейська правда".

"Отруєння Алексєя Навального шокувало світ. Велика Британія солідарна з ним і його сім'єю", - написав Джонсон у своєму Twitter.

Британський прем’єр наголосив на необхідності повного і прозорого розслідування того, що трапилося. 

"Винні мають бути притягнуті до відповідальності, і Велика Британія приєднається до міжнародних зусиль, щоб забезпечити правосуддя", - заявив він.

Нагадаємо, у понеділок 24 серпня берлінська клініка Charite заявила, що результати обстеження російського опозиціонера Алексєя Навального вказують на його отруєння. 

Реагуючи на цю заяву, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель і канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявили про необхідність прозорого розслідування отруєння Навального. 

США попередили Росію про можливі санкції, якщо підтвердиться версія про причетність російської влади до отруєння опозиціонера.

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Навальний Велика Британія
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