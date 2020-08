Отруєння Навального: прем’єр Британії обіцяє докласти зусиль для покарання винних

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв, що його країна разом з усім світом докладе зусиль для правосуддя у справі отруєння Алексєя Навального.

З такою заявою Джонсон виступив у середу, повідомляє "Європейська правда".

"Отруєння Алексєя Навального шокувало світ. Велика Британія солідарна з ним і його сім'єю", - написав Джонсон у своєму Twitter.

Британський прем’єр наголосив на необхідності повного і прозорого розслідування того, що трапилося.

"Винні мають бути притягнуті до відповідальності, і Велика Британія приєднається до міжнародних зусиль, щоб забезпечити правосуддя", - заявив він.

The poisoning of Alexey @Navalny shocked the world. The UK stands in solidarity with him & his family. We need a full, transparent investigation into what happened. The perpetrators must be held accountable & the UK will join international efforts to ensure justice is done.