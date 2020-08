Отравление Навального: премьер Британии обещает приложить усилия для наказания виновных

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что его страна вместе со всем миром приложит усилия для правосудия в деле отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

С таким заявлением Джонсон выступил в среду, сообщает "Европейская правда".

"Отравление Навального шокировало мир. Великобритания солидарна с ним и его семьей", - написал Джонсон в своем Twitter.

Британский премьер отметил необходимость полного и прозрачного расследования случившегося.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности, и Великобритания присоединится к международным усилиям, чтобы обеспечить правосудие", - заявил он.

The poisoning of Alexey @Navalny shocked the world. The UK stands in solidarity with him & his family. We need a full, transparent investigation into what happened. The perpetrators must be held accountable & the UK will join international efforts to ensure justice is done.