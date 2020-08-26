Отравление Навального: премьер Британии обещает приложить усилия для наказания виновных
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что его страна вместе со всем миром приложит усилия для правосудия в деле отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
С таким заявлением Джонсон выступил в среду, сообщает "Европейская правда".
"Отравление Навального шокировало мир. Великобритания солидарна с ним и его семьей", - написал Джонсон в своем Twitter.
Британский премьер отметил необходимость полного и прозрачного расследования случившегося.
"Виновные должны быть привлечены к ответственности, и Великобритания присоединится к международным усилиям, чтобы обеспечить правосудие", - заявил он.
The poisoning of Alexey @Navalny shocked the world. The UK stands in solidarity with him & his family. We need a full, transparent investigation into what happened. The perpetrators must be held accountable & the UK will join international efforts to ensure justice is done.— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 26, 2020
Напомним, в понедельник 24 августа берлинская клиника Charite заявила, что результаты обследования российского оппозиционера Алексея Навального указывают на его отравление.
Реагируя на это заявление, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о необходимости прозрачного расследования отравления Навального.
США предупредили Россию о возможных санкциях, если подтвердится версия о причастности российских властей к отравлению оппозиционера.