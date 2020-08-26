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Отравление Навального: премьер Британии обещает приложить усилия для наказания виновных

Среда, 26 августа 2020, 13:13

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что его страна вместе со всем миром приложит усилия для правосудия в деле отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

С таким заявлением Джонсон выступил в среду, сообщает "Европейская правда".

"Отравление Навального шокировало мир. Великобритания солидарна с ним и его семьей", - написал Джонсон в своем Twitter.

Британский премьер отметил необходимость полного и прозрачного расследования случившегося.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности, и Великобритания присоединится к международным усилиям, чтобы обеспечить правосудие", - заявил он.

Напомним, в понедельник 24 августа берлинская клиника Charite заявила, что результаты обследования российского оппозиционера Алексея Навального указывают на его отравление.

Реагируя на это заявление, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о необходимости прозрачного расследования отравления Навального.

США предупредили Россию о возможных санкциях, если подтвердится версия о причастности российских властей к отравлению оппозиционера.

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Навальный Великобритания
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