ЄС та Німеччина відреагували на підтвердження щодо отруєння Навального

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і глава МЗС Німеччини заявили про необхідність прозорого розслідування щодо отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Як пише "Європейська правда", відповідні заяви з’явилися вчора увечері на їхніх офіційних ресурсах після підтвердження німецької клініки, що Навального отруїли.

"ЄС рішуче засуджує цей інцидент, який видається замахом на життя пана Навального. Необхідно, щоб влада Росії невідкладно ініціювала незалежне і прозоре розслідування. Російський народ, як і міжнародна спільнота, хочуть бачити факти, які стоять за отруєнням Навального. Винні мають бути притягнені до відповідальності.

Ми вдячні клініці Charité за їхнє піклування про пана Навального і бажаємо йому швидкого та повного одужання", - йдеться у заяві Високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Спільну заяву опублікували також Ангела Меркель та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

"З огляду на видатну роль, яку відіграє пан Навальний у політичній опозиції в Росії, закликаємо російську владу терміново розслідувати цей злочин до останньої деталі - і зробити це повністю прозоро", - наголошують вони.

Нагадаємо, 20 серпня російський опозиційний політик Алексєй Навальний потрапив до реанімації – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Його госпіталізували до омської лікарні, головлікар якої називав діагнозом Навального порушення обміну речовин. Водночас, близькі та союзники припустили, що його отруїли.

44-річного Навального евакуювали в Німеччину цими вихідними на прохання його дружини і союзників, які заявили, що побоюються спроб приховування доказів отруєння з боку російської влади.

Напередодні берлінська клініка Charite, заявила, що результати обстеження російського опозиціонера Алексєя Навального вказують, що його отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Яку саме речовину було використано, наразі не зрозуміло.

Медики кажуть, що прогноз стану Навального залишається невизначеним, можливі довгострокові наслідки для нервової системи.

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