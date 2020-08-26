Столтенберг заперечив загрозу для Білорусі з боку НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що будь-яка спроба влади Білорусі використати Альянс для прикриття розправи над протестувальниками є "помилковою та невиправданою".

Про це Столтенберг сказав у середу журналістам у Берліні перед зустріччю міністрів оборони ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми пильні, готові захищати і обороняти всіх союзників. Але в регіоні немає нарощування військової потужності НАТО.

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Так що будь-яка спроба режиму в Білорусі використати НАТО як привід для розправи над демонстрантами в своїй власній країні абсолютно неправильна, абсолютно невиправдана", - сказав Столтенберг, додавши, що НАТО залишається оборонним альянсом.

Столтенберг також закликав провести вільні та чесні вибори в країні після виборів 9 серпня.

"Народ Білорусі повинен мати право вирішувати своє майбутнє. Всі союзники поважають суверенітет, цілісність, незалежність Білорусі", - сказав він.

У суботу, 15 серпня, Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, наказав перекинути повітряно-десантну бригаду з Вітебська у Гродно, на західний кордон держави.

Пізніше він заявив, що Білорусь розмістила свої військові частини на західному кордоні країни, і що вони перебувають в повній бойовій готовності.

Лукашенко також розпорядився звернути особливу увагу на пересування військ НАТО територією Польщі та Литви.