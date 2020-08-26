Столтенберг опроверг угрозу для Беларуси со стороны НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что любая попытка властей Беларуси использовать Альянс для прикрытия расправы над протестующими является "ложной и неоправданной".

Об этом Столтенберг сказал в среду журналистам в Берлине перед встречей министров обороны ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы бдительны, готовы защищать и оборонять всех союзников. Но в регионе нет наращивания военной мощи НАТО.

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Так что любая попытка режима в Беларуси использовать НАТО как повод для расправы над демонстрантами в своей собственной стране абсолютно неправильная, совершенно неоправданная", - сказал Столтенберг.

Столтенберг также призвал провести свободные и честные выборы в стране после выборов 9 августа.

"Народ Беларуси должен иметь право принимать решения о своем будущем. Все союзники уважают суверенитет, целостность, независимость Беларуси", - сказал он.

В субботу, 15 августа, Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, приказал перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу государства.

Позже он заявил, что Беларусь разместила свои военные части на западной границе страны, и они находятся в полной боевой готовности.

Лукашенко также распорядился обратить особое внимание на передвижение войск НАТО по территории Польши и Литвы