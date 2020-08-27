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У Франції найбільший з квітня стрибок заражень: понад 5400 за добу

Четвер, 27 серпня 2020, 10:43

У Франції минулої доби повідомили про понад 5400 нових підтверджених заражень коронавірусом, що є найбільшим показником з квітня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це оголосило Агентство охорони здоров’я. 

За попередні 24 години хворобу підтвердили у 5429 людей. Це найбільша цифра за останні майже 5 місяців, близька до "антирекордів" за увесь час епідемії. 

Протягом попереднього тижня, показники неодноразово наближалися до 5 тисяч. Ще на початку місяця щодоби реєстрували зазвичай трохи більше тисячі нових заражень.

Однією з причин "стрибка" називають більшу кількість здійснених тестів.

Нагадаємо, на тлі зростання кількості заражень у Франції Бельгія внесла Париж та ще декілька департаментів до "червоної зони". Відтепер після туристичних поїздок туди бельгійцям доведеться самоізолюватися та здавати тест.

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Франція Коронавірус
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