Бельгія внесла Париж до "червоної зони", куди рекомендується уникати несуттєвих поїздок і після повернення обов’язкова самоізоляція або тест.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Міністерство закордонних справ Бельгії внесло Париж до списку напрямків у межах ЄС, які вважаються "зоною ризику" і в разі несуттєвих поїздок мандрівники зобов’язані самоізолюватися та здати тест.

До "червоної зони" потрапили також ще декілька департаментів Франції.

У коментарі виданню речник МЗС пояснив, що ці обмеження не торкнуться людей, які їдуть до Парижу у робочих чи родинних справах або у зв’язку з лікуванням. Як це планують контролювати - не уточнюється.

Обмеження відтак не поширюватимуться на дипломатів, євродепутатів та інших представників європейських установ.

Бельгійські органи охорони здоров’я вважають, що туристичні поїздки є одним з факторів, які суттєво сприяють зростанню кількості нових заражень в країні.

За їхніми даними, 22% людей, які захворіли на коронавірус у серпні, саме поверталися з поїздок.

Як повідомлялося раніше, Бельгія вирішила штрафувати туристів, які відмовлятимуться проходити обов’язковий тест на коронавірус після повернення з країн з підвищеним ризиком зараження.

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