МОЗ наполягає на ліквідації Держпродспоживслужби, що порушить асоціацію з ЄС

У Міністерстві охорони здоров’я не бачать, яким чином реорганізація Держпродспоживслужби може зашкодити українським експортерам харчової продукції, та наполягають на своїй ініціативі.

Як пише "Європейська правда", про це сказав головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Інтерфакс Україна".

Нагадаємо, йдеться про пропозицію МОЗ поділити повноваження нинішньої Держпродспоживслужби (Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів) між МОЗ та Мінекономіки і створити при МОЗ "Державну службу по контролю захворювань України".

За словами Віктора Ляшка, після реорганізації Держпродспоживслужби ніякі її повноваження не ліквідовуються.

"Жодні повноваження Держпродспоживслужби на сьогодні не ліквідовуються. Навпаки, додатково до її повноважень, згідно з нашою ідеєю, передається функція епіднагляду. Ми відразу шляхом управлінського рішення Кабінету міністрів забезпечимо працюючу систему з діючою вертикаллю", - зазначив Віктор Ляшко.

Також він запевняє, що функціонал діючої Держпродспоживслжби не зміниться.

"Фактично у неї просто зміниться назва. Я не бачу аргументів, чому експортери харчової продукції можуть постраждати. Ми не залазимо в систему Держпродспоживслужби з точки зору харчових продуктів", - розповів головний санітарний лікар.

Ляшко повідомив, що для відновлення протиепідемічного захисту опрацьовують декілька моделей, і створення Державної служби з контролю за захворюваністю - це один з варіантів.

"Це наша пропозиція, модель, яку ми вважаємо найбільш ефективною, особливо якщо врахувати, що потрібно буде оперативно реагувати на коронавірус уже в жовтні-листопаді. Будь-яка інша модель до жовтня-листопада не запрацює повноцінно, як може запрацювати модель приєднання й об'єднання всіх необхідних функцій в одному центральному органі виконавчої влади", - пояснює він.

Нагадаємо, раніше низка інших профільних посадовців та відомств висловилися проти ініціативи щодо реорганізації Держпродспоживслужби.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що зупинятиме проєкт МОЗу про ліквідацію Держпродспоживслужби, якщо таку ініціативу розглядатимуть.

Комітет ВР з питань інтеграції України до ЄС звернеться з листом до прем’єр-міністра щодо неприпустимості ліквідації Держпродспоживслужби.

У Мінекономіки також виступають проти та зверталися до бізнесу з проханням висловити їхню позицію щодо цього питання. Із заявою з проханням зберегти Держпродспоживслужбу виступили чотири великі асоціації бізнесу.

Навіщо у МОЗ пропонують такий крок, чому це стане порушенням Угоди про асоціацію з ЄС та чим загрожує українським експортерам харчової продукції до ЄС - детальніше читайте у матеріалі "Європейської правди": Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні.