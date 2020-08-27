У Румунії вперше зареєстрували понад 1500 нових заражень коронавірусом

У Румунії добове зростання кількості хворих на коронавірус вперше перевищило 1500.

Про це повідомили органи охорони здоров’я, пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

За останні 24 години в країні коронавірус підтвердили ще у 1504 людей із близько 25 тисяч здійснених тестів. Це найбільший показник за увесь час епідемії. Попередній рекорд реєстрували 13 серпня - 1454 нових хворих.

Читайте також У Франції найбільший з квітня стрибок заражень: понад 5400 за добу

Померли за останню добу 38 хворих.

Кількість заражень коронавірусом у Румунії почала стрімко зростати на початку липня, наприкінці місяця перевищила поріг у 1000 хворих за добу і відтоді зазвичай становила тисячу і більше.

Зазначимо, населення Румунії приблизно удвічі менше, ніж населення України - близько 20 мільйонів.

За увесь час епідемії в країні зареєстрували 83150 підтверджених заражень коронавірусом. З них 3459 хворих померли, близько 37 тисяч - одужали.