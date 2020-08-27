В Румынии впервые зарегистрировали более 1500 новых заражений коронавирусом

В Румынии суточный рост количества больных коронавирусом впервые превысил 1500 человек.

Об этом сообщили органы здравоохранения, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

За последние 24 часа в стране коронавирус подтвердили еще у 1504 человек из около 25 тысяч проведенных тестов. Это самый большой показатель за все время эпидемии. Предыдущий рекорд регистрировали 13 августа - 1454 новых больных.

Умерли за последние сутки 38 больных.

Количество заражений коронавирусом в Румынии начало расти в начале июля, в конце месяца был превышен порог в 1000 больных за сутки и с тех пор их число обычно составляло тысячу и более.

Отметим, население Румынии примерно вдвое меньше, чем Украины - около 20 млн.

За все время эпидемии в стране зарегистрировали 83 150 подтвержденных заражений коронавирусом. Из них 3459 больных умерли, около 37 000 - выздоровели.