Польща закликала РФ відмовитися від ідеї військової інтервенції у Білорусі

Польський уряд закликав Росію відмовитися від планів військової інтервенції у Білорусі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав прем’єр Польщі Матеуш Моравецький у Twitter.

"Польський уряд закликає Росію негайно відмовитися від планів військової інтервенції в Білорусь під хибним приводом "відновлення контролю" - ворожого акту, що порушує міжнародне право і права людини білоруського народу, який повинен бути вільний вирішувати свою долю" - написав Моравецький.

🇵🇱 government urges Russia to immediately withdraw from plans of a military intervention in Belarus, under false excuse of 'restoring control' – a hostile act, in breach of international law and human rights of Belarusian people, who should be free to decide their own fate.