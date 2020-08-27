Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Уряд закриє кордони на день раніше, але погодився на нові винятки

Україна підтвердила, що приєдналася до заяви ЄС про нечесність виборів у Білорусі

Уряд обіцяє розширити категорії іноземців, яким дозволять в'їзд після закриття кордону

МЗС Польщі викликало посла Білорусі після заяви Лукашенка






Польща закликала РФ відмовитися від ідеї військової інтервенції у Білорусі

Четвер, 27 серпня 2020, 19:52

Польський уряд закликав Росію відмовитися від планів військової інтервенції у Білорусі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав прем’єр Польщі Матеуш Моравецький у Twitter.

"Польський уряд закликає Росію негайно відмовитися від планів військової інтервенції в Білорусь під хибним приводом "відновлення контролю" - ворожого акту, що порушує міжнародне право і права людини білоруського народу, який повинен бути вільний вирішувати свою долю" - написав Моравецький.

Як повідомлялося, президент Росії Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.

Близько тижня тому у Кремлі заявили, що не бачать необхідності надавати військову допомогу Білорусі в рамках ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку).

Нагадаємо, МЗС Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі Мартіна Войцеховського, якому був заявлений рішучий протест у зв'язку з нібито спробами польської сторони прямо втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Білорусь Росія
powered by lun.ua