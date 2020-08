Польша призвала РФ отказаться от идеи военной интервенции в Беларуси

Польское правительство призвало Россию отказаться от планов военной интервенции в Беларуси.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал премьер Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.

"Польское правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларусь под ложным предлогом "восстановления контроля" - враждебного акта, что нарушает международное право и права человека белорусского народа, который должен быть волен решать свою судьбу" - написал Моравецкий.

🇵🇱 government urges Russia to immediately withdraw from plans of a military intervention in Belarus, under false excuse of 'restoring control' – a hostile act, in breach of international law and human rights of Belarusian people, who should be free to decide their own fate.