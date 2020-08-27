Польша призвала РФ отказаться от идеи военной интервенции в Беларуси

Польское правительство призвало Россию отказаться от планов военной интервенции в Беларуси.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал премьер Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.

"Польское правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларусь под ложным предлогом "восстановления контроля" - враждебного акта, что нарушает международное право и права человека белорусского народа, который должен быть волен решать свою судьбу" - написал Моравецкий.

🇵🇱 government urges Russia to immediately withdraw from plans of a military intervention in Belarus, under false excuse of 'restoring control' – a hostile act, in breach of international law and human rights of Belarusian people, who should be free to decide their own fate. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 27, 2020

Как сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" из российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.

Около недели назад в Кремле заявили, что не видят необходимости оказывать военную помощь Беларуси в рамках ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).

Напомним, МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского, которому был заявлен решительный протест в связи с якобы попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Беларуси.