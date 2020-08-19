У Кремлі не бачать потреби надавати військову допомогу Білорусі

У Кремлі заявили, що не бачать потреби надавати військову допомогу Білорусі в рамках ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку).

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "УНІАН", про це сьогодні заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков.

"Що стосується Договору про колективну безпеку, Договору про Союзну державу, там дійсно ряд зобов'язань сторін передбачений із взаємодопомоги. Але ви знаєте, що зараз немає такої потреби, і, власне, і білоруське керівництво, воно само визнало, що такої потреби немає", - сказав Пєсков.

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На уточнююче питання, чи йдеться про військову допомогу Білорусі в разі зовнішньої загрози чи вона передбачається в разі "революції", Пєсков сказав: "Я вже відповів на ваше запитання".

На прохання прокоментувати інформацію в ЗМІ про те, що до кордону з Білоруссю направляються колони російської військової техніки, Пєсков заявив, що "російська військова техніка, вона розташована на всій території Російської Федерації, тому тут нема чого коментувати".

"Ми виходимо з того, що білоруси самі розв‘яжуть свої проблеми в рамках діалогу, в рамках правового поля і без будь-якого втручання ззовні", - наголосив Пєсков, але при цьому додав, що у Кремлі "констатують спроби такого безпосереднього втручання".

Нагадаємо, раніше Александр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що у телефонній розмові з Владіміром Путіним отримав від нього обіцянку про надання всебічної допомоги у разі такого запиту від Білорусі.

У Литві заявили, що російська допомога Білорусі означатиме вторгнення.

У Конгресі США також засудили російську пропозицію про військову допомогу Білорусі на тлі мирних протестів проти суперечливих президентських виборів.

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