МЗС Білорусі викликало польського дипломата у відповідь на дії Варшави

МЗС Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі Мартіна Войцеховського після того як аналогічний крок МЗС Польщі зробило щодо посла Білорусі.

Про це повідомив TUT.BY прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глазов, передає "Європейська правда".

Дипломату був заявлений рішучий протест у зв'язку з нібито спробами польської сторони прямо втручатися у внутрішні справи Білорусі.

"Звернено увагу на озвучені в останні дні явно недружні, неприпустимі в міждержавному спілкуванні заяви з боку деяких польських політиків і посадових осіб. Підкреслена контр продуктивність будь-яких подальших спроб зовнішнього тиску на Білорусь, а також закликів до порушення суверенітету і територіальної цілісності нашої країни", — повідомив Глазов.

Нагадаємо, 27 серпня у зв'язку з неодноразовими необґрунтованими звинуваченнями влади Білорусі на адресу Польщі посол Білорусі був викликаний до Міністерства закордонних справ Польщі.

Нагадаємо, Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, заявив, що проти країни почалась "дипломатична бійня на найвищому рівні" і пообіцяв не віддати Польщі Гродненську область.

"Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно", - сказав Лукашенко.