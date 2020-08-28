Британія: ірландець визнав себе винним у загибелі 39 мігрантів у вантажівці

40-річний ірландський перевізник визнав себе винним у ненавмисному вбивстві 39 в'єтнамських мігрантів, знайдених мертвими в кузові вантажівки недалеко від Лондона в минулому році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ронан Хьюз постав перед судом після виявлення тіл у жовтні, у справі, яка сколихнула Британію та В'єтнам і привернула увагу до незаконної торгівлі людьми.

31 жертва – це чоловіки або хлопчики, 8 - жінки. Найстаршому з загиблих було 44 роки, а трьом ще не виповнилося 18.

Більшість з них походили з провінцій Нгеан і Ха тінь у північно-центральному В'єтнамі, де погані перспективи працевлаштування, екологічні катастрофи та обіцянка фінансової винагороди підживлюють міграцію.

Хьюз також зізнався у змові з метою сприяння незаконній імміграції.

Водій вантажівки, виявленої в промисловій зоні Ессекса на схід від Лондона, Моріс Робінсон з Північної Ірландії, вже визнав себе винним у ненавмисному вбивстві.

Третій підозрюваний, Імон Харрісон з Північної Ірландії, досі не визнав себе винним за тими ж звинуваченнями.