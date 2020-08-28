Британия: ирландец признал себя виновным в гибели 39 мигрантов в грузовике

40-летний ирландский перевозчик признал себя виновным в непредумышленном убийстве 39 вьетнамских мигрантов, найденных мертвыми в кузове грузовика недалеко от Лондона в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ронан Хьюз предстал перед судом после обнаружения тел в октябре, по делу, которое всколыхнуло Британию и Вьетнам и привлекло внимание к незаконной торговле людьми.

31 жертва – это мужчины или мальчики, 8 - женщины. Самому старшему из погибших было 44 года, а троим еще не исполнилось 18.

Большинство из них происходили из провинций Нгеан и Ха тень в северо-центральном Вьетнаме, где плохие перспективы трудоустройства, экологические катастрофы и обещание финансового вознаграждения подпитывают миграцию.

Хьюз также признался в сговоре с целью содействия незаконной иммиграции.

Водитель грузовика, обнаруженного в промышленной зоне Эссекса к востоку от Лондона, Морис Робинсон из Северной Ирландии, уже признал себя виновным в непредумышленном убийстве.

Третий подозреваемый, Имон Харрисон из Северной Ирландии, до сих пор не признал себя виновным по тем же обвинениям.