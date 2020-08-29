Макрон застеріг Путіна: ми не хочемо в Білорусі повторення того, що було в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче уникнути повторення в Білорусі українського сценарію.

Про це французький президент сказав у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Макрон сказав, що він застеріг РФ від збройного втручання в Білорусі, і що він заручився підтримкою президента Росії Владіміра Путіна, щоб переконати Александра Лукашенка погодитися на посередництво ОБСЄ для вирішення кризи.

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"Президент Путін сказав мені і канцлерці Меркель, що він підтримує посередництво ОБСЄ, але Лукашенко проти. Тож він докладає зусиль для цього. Ми не хочемо повторення того, що сталося в Україні", - сказав Макрон.

Поряд з бажанням залучити Росію до дипломатичного вирішення білоруської кризи Макрон зробив попередження РФ.

"Я сказав президенту Путіну, що вважаю будь-яке іноземне втручання в Білорусь, починаючи з втручання російських сил, чи то військових, чи то сил внутрішньої безпеки, втручанням за межами національних рамок Білорусі, яке призведе до інтернаціоналізації та регіоналізації проблеми", - додав Макрон.

Еммануель Макрон у п’ятницю також заявив, що він висловлював свої сумніви щодо газопроводу "Північний потік-2" канцлерці Ангелі Меркель.