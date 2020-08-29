Макрон предостерег Путина: мы не хотим в Беларуси повторения того, что было в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что хочет избежать повторения в Беларуси украинского сценария.

Об этом французский президент сказал в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Макрон сказал, что он предостерег РФ от вооруженного вмешательства в Беларуси, и что он заручился поддержкой президента России Владимира Путина, чтобы убедить Александра Лукашенко согласиться на посредничество ОБСЕ для разрешения кризиса.

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"Президент Путин сказал мне и канцлеру Меркель, что он поддерживает посредничество ОБСЕ, но Лукашенко против. Поэтому он прилагает усилия для этого. Мы не хотим повторения того, что произошло в Украине", - сказал Макрон.

Наряду с желанием привлечь Россию к дипломатическому решению белорусского кризиса Макрон сделал предупреждение РФ.

"Я сказал президенту Путину, что считаю любое иностранное вмешательство в Беларусь, начиная с вмешательства российских сил, будь то военных, или сил внутренней безопасности, вмешательством за пределами национальных рамок Беларуси, которое приведет к интернационализации и регионализации проблемы", - добавил Макрон.

Эммануэль Макрон в пятницу также заявил, что он высказывал свои сомнения по поводу газопровода "Северный поток-2" канцлеру Ангеле Меркель.