Количество инфицированных коронавирусом на норвежском лайнере возросло до 41
Количество людей, заразившихся коронавирусом на норвежском круизном лайнере "Руаль Амундсен", возросло до 41.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
Среди подтвержденных больных - 36 членов экипажа и 5 пассажиров. Их разместили в больнице Тромсе. У остальных 122 членов экипажа из 158 тест оказался отрицательным.
Лайнер остается там же в порту, все запланированные туры "Амундсена" и еще двух лайнеров компании Hurtigruten, которой он принадлежит, отменили.
Организатор тура связался со всеми пассажирами, которые успели побывать на борту лайнера во время рейсов 17-24 июля и 25-31 июля из Бергена до арктического архипелага Свальбард (Шпицберген) и предупредил о риске заражения. Это 209 и 178 пассажиров соответственно.
В органах здравоохранения Норвегии опасаются, что инфицированных туристов гораздо больше, чем уже обнаруженные пять, и они уже могли заразить многих людей в прибрежных городах страны.
Ситуацию осложнило то, что администрация лайнера не сразу после первого случая начала информировать об этом пассажиров, которые потенциально могли заразиться, якобы по незнанию, что должны это сделать.
В компании извинились за ситуацию и обещают полностью пересмотреть свои внутренние процедуры.
Кто был первым больным на борту, пока неизвестно. Среди членов экипажа заболели, есть граждане Филиппин, Норвегии, Франции и Германии. Вчера в МИД Украины сообщат, что уточняют, были ли на борту лайнера граждане Украины.