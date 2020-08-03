Ще один польський сенатор заразився коронавірусом

Член Сенату Польщі від опозиційної "Громадянської коаліції" Артур Дунін повідомив, що заразився коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Сенатор Дунін розповів, що останнім часом почувався зле, тому вирішив провести обстеження на коронавірус.

"Сьогодні я отримав результат, він виявився позитивним. У мене болить голова, ломота в кістках і температура", - повідомив Дунін.

В даний час хворий сенатор знаходиться вдома. Політик зізнався, що в суботу взяв участь урочистостях з нагоди 76-ї річниці початку Варшавського повстання. Однак він весь час був у масці.

30 липня сенатор Ян Філіп Лібіцький, у якого також була підтверджена коронавірусна інфекція, провів засідання сенатського комітету з питань сім'ї, старшої та соціальної політики. Її членом також є сенатор Артур Дунін (того дня він був присутній на засіданні комісії).

Як повідомлялося, Сейм і Сенат Польщі перенесли заплановані засідання після того, як у одного з депутатів Сенату виявили коронавірус.