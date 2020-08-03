Еще один польский сенатор заразился коронавирусом
Член Сената Польши от оппозиционной "Гражданской коалиции" Артур Дунин сообщил, что заразился коронавирусом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Сенатор Дунин рассказал, что в последнее время чувствовал себя плохо, поэтому решил провести обследование на коронавирус.
"Сегодня я получил результат, он оказался положительным. У меня болит голова, ломота в костях и температура", - сообщил Дунин.
В настоящее время больной сенатор находится дома. Политик признался, что в субботу принял участие в торжествах по случаю 76-й годовщины начала Варшавского восстания. Однако он все время был в маске.
30 июля сенатор Ян Филип Либицкий, у которого также была подтверждена коронавирусная инфекция, провел заседание сенатского комитета по вопросам семьи и социальной политики. Ее членом также является сенатор Артур Дунин (в тот день он присутствовал на заседании комиссии).
Как сообщалось, Сейм и Сенат Польши перенесли запланированные заседания после того, как у одного из депутатов Сената обнаружили коронавирус.