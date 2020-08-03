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Еще один польский сенатор заразился коронавирусом

Понедельник, 3 августа 2020, 17:36

Член Сената Польши от оппозиционной "Гражданской коалиции" Артур Дунин сообщил, что заразился коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Сенатор Дунин рассказал, что в последнее время чувствовал себя плохо, поэтому решил провести обследование на коронавирус.

"Сегодня я получил результат, он оказался положительным. У меня болит голова, ломота в костях и температура", - сообщил Дунин.

В настоящее время больной сенатор находится дома. Политик признался, что в субботу принял участие в торжествах по случаю 76-й годовщины начала Варшавского восстания. Однако он все время был в маске.

30 июля сенатор Ян Филип Либицкий, у которого также была подтверждена коронавирусная инфекция, провел заседание сенатского комитета по вопросам семьи и социальной политики. Ее членом также является сенатор Артур Дунин (в тот день он присутствовал на заседании комиссии).

Как сообщалось, Сейм и Сенат Польши перенесли запланированные заседания после того, как у одного из депутатов Сената обнаружили коронавирус.

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