ЄС може пом’якшити одну з своїх ключових вимог у переговорах з Британією – ЗМІ

Брюссель може піти на компроміс для порятунку торгових переговорів з Британією, пом’якшивши одну зі своїх ключових вимог до Лондона дотримуватися правил ЄС у питанні державної допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними джерел, Брюссель може піти на компроміс, що передбачає механізм врегулювання суперечок щодо будь-якої державної допомоги, а не зобов'язувати Лондон дотримуватися правил ЄС.

Положення про забезпечення справедливої конкуренції являють собою найбільший камінь спотикання в переговорах, спрямованих на укладення нової торговельної угоди з 2021 року після виходу Британії з ЄС в січні після 46 років членства.

27 країн ЄС вже давно вимагають від Британії так званих гарантій "рівних умов гри", якщо вона хоче продовжувати вільно продавати товари на прибутковому єдиному ринку Євросоюзу після того, як в кінці цього року закінчиться перехідний період після Brexit.

Без угоди торговельні та фінансові зв'язки між п'ятою за величиною економікою світу та ЄС зруйнуються протягом ночі, ймовірно, створивши хаос серед ринків, підприємств та людей.

Але уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона відмовився бути зв'язаним правилами державної допомоги ЄС, екологічними стандартами або трудовим законодавством, заявивши, що суть Brexit полягала в тому, щоб дозволити Британії самостійно встановлювати свої власні правила.

"Місце для компромісу лежить в чомусь, що дозволить Британії вирішити самостійно, оскільки "відновлення суверенітету" - це така значна Brexit-річ", - сказав дипломат ЄС, близький до переговорів.

За даними джерел, механізм вирішення спорів міг би допомогти укласти угоду.

Однак Британії все ще потрібно буде домовитися з ЄС щодо загальної політики субсидування компаній, щоб дозволити блоку піти на такі поступки. Парламентер ЄС по Brexit Мішель Барньє неодноразово закликав Лондон зробити свої майбутні плани на цей рахунок відомими блоку.

"Повинна бути міцна структура з незалежним наглядом. Якщо вони погодяться домовитися про широкі правила надання державної допомоги і мати цей незалежний інститут, то ми укладемо угоду", - сказав дипломат.

Нагадаємо, головний переговірник ЄС по Brexit Мішель Барньє на закритій нараді з послами країн-членів висловив упевненість в тому, що нова угода з Великою Британією можлива.

Двома ключовими проблемами в переговорах є доступ до британських рибальських вод і вимога ЄС про те, щоб Британія тісно пов'язувала себе з державними стандартами допомоги, праці та навколишнього середовища блоку, щоб не підірвати єдиний ринок ЄС неякісними товарами.

ЄС заявляє, що угода повинна бути укладена до жовтня, щоб був час для ратифікації до кінця року. Обидві сторони заявили, що переговори можуть загальмуватися.