Головний переговірник ЄС по Brexit заявив послам, що угода з Британією можлива - ЗМІ

Головний переговірник ЄС по Brexit Мішель Барньє на закритій нараді з послами країн-членів висловив упевненість в тому, що нова угода з Великою Британією можлива.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

"Я як і раніше впевнений, що збалансована і стійка угода залишається можливою, навіть якщо вона буде менш амбітною", - сказав Барньє присутнім, додавши, що Лондон, схоже, більше зацікавлений в укладенні тільки "низькоякісної, скромною" угоди.

Він сказав, що його недавня зустріч з Борисом Джонсоном залишила у нього відчуття, що британський прем'єр-міністр дійсно хоче укласти угоду, незважаючи на те, що Лондон готовий до того, що взагалі може не бути ніякої угоди.

За словами джерел, коментарі Барньє були підтримані Ірландією і Нідерландами.

Посли цих двох країн, які, ймовірно, найбільше постраждають від будь-яких змін в правилах торгівлі після 31 грудня, заявили, що вони як і раніше впевнені, що угода здійсниться.

За даними видання, зустріч відбулася минулої п'ятниці. Зроблені там заяви контрастують з публічною оцінкою Барньє за підсумками чергового тижня переговорів, що жорсткі позиції Лондона щодо рибальства і "рівних умов гри", означають, що на даний момент угода малоймовірна.

Двома ключовими проблемами в переговорах є доступ до британських рибальських вод і вимога ЄС про те, щоб Британія тісно пов'язувала себе з державними стандартами допомоги, праці та навколишнього середовища блоку, щоб не підірвати єдиний ринок ЄС неякісними товарами.

ЄС заявляє, що угода повинна бути укладена до жовтня, щоб був час для ратифікації до кінця року. Обидві сторони заявили, що переговори можуть загальмуватися.