Парламент Румунії проведе голосування за недовіру уряду

Парламент Румунії у понеділок проведе голосування за недовіру уряду через питання боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Romania TV.

Голосування проти консервативного уряду меншості прем'єр-міністра Людовика Орбана ініціювала опозиційна Соціал-демократична опозиційна партія.

Соціал-демократи звинувачують уряд у використанні запобіжних заходів проти пандемії коронавірусу для надмірного обмеження свобод громадян.

За даними румунських ЗМІ, відставка уряду цілком можлива. Для ухвалення рішення необхідно щонайменше 234 голоси, проти уряду готові проголосувати соціал-демократи, а також партії PRO Romania та ALDE, які номінально мають саме таку кількість депутатів.

Орбан керує урядом меншості з минулого року. Якщо йому висловлять недовіру, він, ймовірно, буде продовжувати виконувати обов'язки тимчасового прем'єра з обмеженими повноваженнями до парламентських виборів, які можуть відбутися в листопаді або грудні.

Нагадаємо, минулого тижня у Румунії добове зростання кількості хворих на коронавірус вперше перевищило 1500.