Парламент Румынии проведет голосование за недоверие правительству

Парламент Румынии в понедельник проведет голосование за недоверие правительству из-за вопроса борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.

Голосование против консервативного правительства меньшинства премьер-министра Людовика Орбана инициировала оппозиционная Социал-демократическая оппозиционная партия.

Социал-демократы обвиняют правительство в использовании мер против пандемии коронавируса для чрезмерного ограничения свобод граждан.

По данным румынских СМИ, отставка правительства вполне возможна. Для принятия решения необходимо минимум 234 голоса, против правительства готовы проголосовать социал-демократы, а также партии PRO Romania и ALDE, которые номинально имеют именно такое количество депутатов.

Орбан руководит правительством меньшинства с прошлого года. Если ему выразят недоверие, он, вероятно, будет продолжать выполнять обязанности временного премьера с ограниченными полномочиями до парламентских выборов, которые могут состояться в ноябре или декабре.

На прошлой неделе в Румынии суточный рост количества больных коронавирус впервые превысило 1500.