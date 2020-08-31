Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Суд по MH17: 76 родичів жертв катастрофи хочуть виступити на слуханнях

У Швеції почали масове тестування студентів для експерименту

Країни Балтії ввели санкції проти Лукашенка і білоруських чиновників

Торнадо, повені і гігантський град: в Італії через негоду загинули 4 людини






Судові слухання у справі MH17 відновляться 28 вересня

Понеділок, 31 серпня 2020, 19:08

Суд у справі катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 в небі над Донбасом призупинив слухання до 28 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Nieuws.nl.

Суд відновився в понеділок після перерви в кілька тижнів.

Адвокати найближчих родичів, зокрема, змогли висловити свої побажання щодо подальшого перебігу справи.

На цей сесійний блок було виділено два тижні, але одного дня виявилося достатньо.

В даний час цей процес все ще знаходиться на попередній стадії.

Суд у Схіпхолі зарезервував блоки засідань до кінця наступного року для цього масштабного процесу. Поки неясно, що буде в програмі з кінця вересня.

Як повідомлялося, 76 родичів жертв катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 в небі над Донбасом у 2014 році хочуть виступити у суді.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Суд по MH17
powered by lun.ua