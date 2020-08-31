Судові слухання у справі MH17 відновляться 28 вересня

Суд у справі катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 в небі над Донбасом призупинив слухання до 28 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Nieuws.nl.

Суд відновився в понеділок після перерви в кілька тижнів.

Адвокати найближчих родичів, зокрема, змогли висловити свої побажання щодо подальшого перебігу справи.

На цей сесійний блок було виділено два тижні, але одного дня виявилося достатньо.

В даний час цей процес все ще знаходиться на попередній стадії.

Суд у Схіпхолі зарезервував блоки засідань до кінця наступного року для цього масштабного процесу. Поки неясно, що буде в програмі з кінця вересня.

Як повідомлялося, 76 родичів жертв катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 в небі над Донбасом у 2014 році хочуть виступити у суді.