Судебные слушания по делу MH17 возобновятся 28 сентября

Суд по делу крушения самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в небе над Донбассом приостановил слушания до 28 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Nieuws.nl.

Суд возобновился в понедельник после перерыва в несколько недель.

Адвокаты ближайших родственников, в частности, смогли высказать свои пожелания относительно дальнейшего хода дела.

На этот сессионный блок было выделено две недели, но одного дня оказалось достаточно.

В настоящее время этот процесс все еще находится на предварительной стадии.

Суд в Схипхоле зарезервировал блоки заседаний до конца следующего года для этого масштабного процесса. Пока неясно, что будет в программе с конца сентября.

Как сообщалось, 76 родственников жертв крушения самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году хотят выступить в суде.