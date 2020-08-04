ЄК готує зміни до директив щодо відновлюваної енергії та енергоефективності

Єврокомісія починає розробку змін до директив ЄС щодо енергі з відновлюваних джерел та енергоефективності, щоб вони відповідали новим, амбітнішим кліматичним цілям ЄС.

Про це йдеться в офіційному комюніке Єврокомісії, з яким ознайомилася "Європейська правда".

Сьогодні Комісія оприлюднила "дорожню мапу" перегляду директив та розпочинає публічні консультації.

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Йдеться про директиву щодо енергії з відновлюваних джерел 2018/2001/EU та директиви щодо енергоефективності (2012/27/EU та 2018/2002/EU).

"У рамках Європейської зеленої угоди цей перегляд допоможе нам адаптувати наші політики щодо енергії з відновлюваних джерел та енергоефективності, щоб вони більш ефективно сприяли досягненню наших кліматичних цілей до 2030 року", - заявив на брифінгу головний речник Єврокомісії Ерік Мамер.

Одна з таких цілей - зменшити викиди парникових газів до 2030 року на 50-55%.

Наступні 7 тижнів, до 21 вересня, ЄК очікує коментарів та зауважень до "дорожньої мапи".

Це перший крок у процесі розробки змін. Загалом він триватиме орієнтовно до літа 2021 року.

Минулого місяця Єврокомісія презентувала дві ініціативи, які мають допомогти досягти цілей зі скорочення викидів парникових газів до 2050 року. Це стратегія інтеграції енергетичної системи та воднева стратегія.