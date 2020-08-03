Липень у Франції був найпосушливішим за останні 60 років

Франція переживає найбільшу посуху за останні кілька десятиліть, а липень був найпосушливішим з 1959 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

Посуха у Франції продовжує посилюватися. Хоча серпень тільки почався, сайт Propluvia Міністерства екологічного переходу повідомляє, що на сьогоднішній день 68 департаментів запровадили обмеження у використанні води, серед них 5 були приведені в стан тривоги.

Ситуація навряд чи покращиться в серпні, на який прогнозують більш суху, ніж зазвичай, погоду, в той час як найближчими днями очікується ще один епізод значної спеки.

У минулому ж місяці у Франції випало лише 15 міліметрів опадів – цьогорічний липень став найбільш посушливим у країні за останні 60 років.

Так, у липні 1959 року на національному рівні було зафіксовано 16 міліметрів опадів. Попередній рекорд, який наблизився до цього показника, був встановлений в липні 1964 року - 25 міліметрів.

"Це найсухіший місяць липня з 1959 року. І це третій найсухіший місяць відтоді, як ми вимірюємо метеорологічні дані, починаючи з 1879 року. Ми знаходимося на історичному етапі, проблема в тому, що в 2019 році вже була історична посуха, в 2018 теж, в 2017 теж", - згадує Емма Хазіза, гідролог і консультант з клімату.

Раніше повідомлялося, що у низці районів Франції обмежили споживання води у зв’язку з посухою.