Мігрантів з Лампедузи переміщують на круїзний пором для карантину
Влада Італії почала розміщувати мігрантів, які нелегально прибули на острів Лампедуза, на круїзному поромі, що став карантинним кораблем.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.
У вівторок на поромі Gnv Azzurra розмістили перших 350 мігрантів, всі вони тунісці. Корабель в цілому розрахований на 1000 місць.
Посадка відбувалася під наглядом поліції в порту Кала Пізана. Мігранти в масках і з рюкзаками піднімалися групами по 10 осіб, на місці також присутні співробітники Червоного Хреста.
Мігрантів будуть привозити з центру утримання, куди їх доставляють після порятунку в морі, поки всі вільні місця на поромі не будуть заповнені.
Через сильний вітер на острові посадку призупинили і кораблю довелося відійти від берега. Як тільки вітер припиниться, посадка відновиться.
Загалом на Лампедузі зараз перебувають близько 1300 мігрантів і це значно більше, ніж може вмістити центр прийому. Частина з них залишаться у карантині на острові.