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Мігрантів з Лампедузи переміщують на круїзний пором для карантину

Вівторок, 4 серпня 2020, 14:46

Влада Італії почала розміщувати мігрантів, які нелегально прибули на острів Лампедуза, на круїзному поромі, що став карантинним кораблем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

У вівторок на поромі Gnv Azzurra розмістили перших 350 мігрантів, всі вони тунісці. Корабель в цілому розрахований на 1000 місць.

 

Посадка відбувалася під наглядом поліції в порту Кала Пізана. Мігранти в масках і з рюкзаками піднімалися групами по 10 осіб, на місці також присутні співробітники Червоного Хреста.

Мігрантів будуть привозити з центру утримання, куди їх доставляють після порятунку в морі, поки всі вільні місця на поромі не будуть заповнені.

Через сильний вітер на острові посадку призупинили і кораблю довелося відійти від берега. Як тільки вітер припиниться, посадка відновиться.

Загалом на Лампедузі зараз перебувають близько 1300 мігрантів і це значно більше, ніж може вмістити центр прийому. Частина з них залишаться у карантині на острові.

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Коронавірус Італія мігранти
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