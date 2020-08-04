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Мигрантов из Лампедузы перемещают на круизный паром для карантина

Вторник, 4 августа 2020, 14:46

Власти Италии начали размещать прибывающих на остров Лампедуза мигрантов на круизном пароме, ставшем карантинным кораблем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Во вторник на пароме Gnv Azzurra разместили первых 250 мигрантов, все они тунисцы. Корабль в общей сложности рассчитан на 1000 мест.

Посадка происходила под надзором полиции и в порту Кала Пизана. Мигранты в масках и м рюкзаками поднимались группами по 10 человек, на месте также присутствуют сотрудники Красного Креста.

 

Мигрантов будут привозить из центра содержания для мигрантов, куда их привозят после спасения в море, пока все свободные места на пароме не будут заполнены.

Из-за сильного ветра на острове посадку приостановили и кораблю пришлось отойти от берега. Как только ветер прекратится, посадка восстановится.

Всего на Лампедузе сейчас находятся около 1300 мигрантов и это значительно больше, чем может вместить центр приема. Часть из них останутся в карантине на острове.

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