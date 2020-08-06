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Ще один польський депутат заразився коронавірусом

Четвер, 6 серпня 2020, 18:54

Коронавірус виявили у депутата польського Сейму, члена Польської коаліції- PSL Анджея Гжиба.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал  Onet.

Першим сенатором, який заразився коронавірусом, був Ян Філіп Лібіцький. Потім захворіли сенатори Ришард Бобер і Артур Дунін.

4 серпня про зараження повідомив депутат Даріуш Клімчак, написавши у Twitter: "Відповідно до рекомендацій канцелярії Сейму, готуючись до Національної асамблеї, я зробив профілактичний тест на коронавірус. Він виявився позитивним. Всіх, кого я зустрічав в останні кілька днів, прошу зробити тест".

Згідно з інформацією порталу, близько 40 сенаторів, які нещодавно мали контакт з сенатором Лібіцьким, можуть бути під карантином, але не тільки вони. Нещодавно Лібіцький провів зустріч із заступником спікера Сейму Пьотром Згожельським і головою франції керівної партії "Право і справедливість"  Ришардом Терлецьким.

Сенатор Лібіцький також повідомив, що після зараження він контактував, серед інших з головою сенатської канцелярії Пьотром Свентецьким та директором інформаційного центру Сенату Гжегожем Фурго.

"Зараз на карантині перебувають кілька сенаторів і з десяток працівників Сенату", - сказав спікер Сенату Томаш Гродзький.

Нагадаємо, у Польщі протягом минулої доби виявили 726 нових заражень коронавірусом – це найбільше число нових випадків від самого початку епідемії в країні.

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Коронавірус Польща
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