Еще один польский депутат заразился коронавирусом

Коронавирус обнаружили у депутата польского Сейма, члена Польской коалиции- PSL Анджея Гжиба.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.

Первым сенатором, который заразился коронавирусом, был Ян Филипп Либицкий. Затем заболели сенаторы Рышард Бобер и Артур Дунин.

4 августа о заражении сообщил депутат Дариуш Климчак, написав в Twitter: "В соответствии с рекомендациями канцелярии Сейма, готовясь к Национальной ассамблее, я сделал профилактический тест на коронавирус. Он оказался положительным. Всех, кого я встречал в последние несколько дней, прошу сделать тест" .

Согласно информации портала, около 40 сенаторов, недавно имевших контакт с сенатором Либицким, могут быть под карантином, но не только они. Недавно Либицкий провел встречу с заместителем спикера Сейма Петром Згожельським и головой франции правящей партии "Право и справедливость" Ришардом Терлецким.

Сенатор Либицкий также сообщил, что после заражения он контактировал, среди других с головой сенатской канцелярии Петром Свентецким и директором информационного центра Сената Гжегожем Фурго.

"Сейчас на карантине находятся несколько сенаторов и с десяток работников Сената", - сказал спикер Сената Томаш Гродзки.