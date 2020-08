У Гаврі озброєний чоловік взяв у заручники 6 осіб у банку, але за кілька годин здався

У Гаврі чоловік, озброєний вогнепальною зброєю, захопив у заручники 6 осіб у відділенні банку, але наприкінці вечора добровільно відпустив і здався поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Повідомлення про випадок з’явилося близько 16:30 у четвер, 6 серпня. Чоловік прийшов у відділення банку Bred в центрі міста з ручною вогнепальною зброєю та захопив у заручники 6 осіб. Вже за годину, о 17:35, звільнили першу людину, ще за годину - другу, решту - під кінець вечора.

Протягом цього часу на місце стягували силовиків - кілька десятків правоохоронців, поліція почала перемовини з "терористом".

Близько 23 години за місцевим часом він здався правоохоронцям. Під час усіх подій жодна людина не постраждала.

Le Havre: le preneur d’otages a été interpellé. Les otages sont libérés et sains et saufs.

Je remercie les agents du RAID pour leur sang-froid et leur professionnalisme, ainsi que l’ensemble des forces de sécurité et secours mobilisées sous l'autorité du Préfet de Seine-Maritime.