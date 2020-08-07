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У Гаврі озброєний чоловік взяв у заручники 6 осіб у банку, але за кілька годин здався

П'ятниця, 7 серпня 2020, 08:20

У Гаврі чоловік, озброєний вогнепальною зброєю, захопив у заручники 6 осіб у відділенні банку, але наприкінці вечора добровільно відпустив і здався поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Повідомлення про випадок з’явилося близько 16:30 у четвер, 6 серпня. Чоловік прийшов у відділення банку Bred в центрі міста з ручною вогнепальною зброєю та захопив у заручники 6 осіб. Вже за годину, о 17:35, звільнили першу людину,  ще за годину - другу, решту - під кінець вечора. 

Протягом цього часу на місце стягували силовиків - кілька десятків правоохоронців, поліція почала перемовини з "терористом". 

Близько 23 години за місцевим часом він здався правоохоронцям. Під час усіх подій жодна людина не постраждала.

"Чоловік, який захопив заручників, затриманий. Заручники звільнені, живі і здорові. Дякую правоохоронцям підрозділу RAID за холоднокровність та професіоналізм, та усім, хто був задіяний в операції цього вечора", - повідомив міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен. 

"Терорист" виявився 34-річним чоловіком, що страждає на біполярний розлад. 

Під час перемовин він заявив, що хоче, аби було звільнено "палестинських дітей, незаконно ув’язнених в Ізраїлі" та щоб палестинці молодші 40 років могли потрапити на площу перед мечеттю аль-Акса у старому місті Єрусалиму.

Потім він почав проситися в ефіри медіа, далі - щоб йому подарували скутер TMAX, "як у Мохаммеда Мера", джихадиста, який у 2012 році скоїв теракт у Монтобані у Франції.

За інформацією AFP, "терорист" і раніше привертав увагу правоохоронців - з ним кілька разів проводили співбесіди через підозри його радикалізації, також були інциденти з незаконним володінням зброєю. 

У 2013 році він вже скоїв аналогічний вчинок, взявши у заручники 4 осіб у банківському відділенні у Парижі, вимагаючи надати соціальне житло своєму синові, а потім здався поліцію.

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