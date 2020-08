В Гавре вооруженный мужчина взял в заложники 6 человек в банке, через несколько часов сдался

В Гавре человек, вооруженный огнестрельным оружием, захватил в заложники 6 человек в отделении банка, но в конце вечера отпустил их и сдался полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Сообщение о происшествии появилось около 16:30 в четверг, 6 августа. Мужчина, вооруженый огнестрельным оружием, пришел в отделение банка Bred в центре города и захватил в заложники 6 человек. Уже через час, в 17:35, освободили первого человека, еще через час - второго, остальных - под конец вечера.

В течение этого времени на место стягивали силовиков - несколько десятков правоохранителей, полиция начала переговоры с "террористом".

Около 23 часов по местному времени он сдался правоохранителям. Во время всех событий никто не пострадал.

Le Havre: le preneur d’otages a été interpellé. Les otages sont libérés et sains et saufs.

Je remercie les agents du RAID pour leur sang-froid et leur professionnalisme, ainsi que l’ensemble des forces de sécurité et secours mobilisées sous l'autorité du Préfet de Seine-Maritime.