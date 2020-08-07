В Гавре вооруженный мужчина взял в заложники 6 человек в банке, через несколько часов сдался

В Гавре человек, вооруженный огнестрельным оружием, захватил в заложники 6 человек в отделении банка, но в конце вечера отпустил их и сдался полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Сообщение о происшествии появилось около 16:30 в четверг, 6 августа. Мужчина, вооруженый огнестрельным оружием, пришел в отделение банка Bred в центре города и захватил в заложники 6 человек. Уже через час, в 17:35, освободили первого человека, еще через час - второго, остальных - под конец вечера.

В течение этого времени на место стягивали силовиков - несколько десятков правоохранителей, полиция начала переговоры с "террористом".

Около 23 часов по местному времени он сдался правоохранителям. Во время всех событий никто не пострадал.

Le Havre: le preneur d’otages a été interpellé. Les otages sont libérés et sains et saufs.

Je remercie les agents du RAID pour leur sang-froid et leur professionnalisme, ainsi que l’ensemble des forces de sécurité et secours mobilisées sous l'autorité du Préfet de Seine-Maritime. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 6, 2020

"Мужчина, захвативший заложников, задержан. Заложники освобождены, живы и здоровы. Спасибо правоохранителям подразделения RAID за хладнокровие и профессионализм, и всем, кто был задействован в операции в этот вечер", - сообщил министр внутренних дел Жераль Дарманен.

"Террорист" оказался 34-летним мужчиной, страдающий биполярным расстройством.

Во время переговоров он заявил, что хочет, чтобы были освобождены "палестинские дети, незаконно заключенные в Израиле" и чтобы палестинцы моложе 40 лет могли попасть на площадь перед мечетью аль-Акса в старом городе Иерусалима.

Затем он начал проситься в эфиры медиа, далее - чтобы ему подарили скутер TMAX, "как у Мохаммеда Мера", джихадиста, который в 2012 году совершил теракт в Монтобане во Франции.

По информации AFP, "террорист" и раньше привлекал внимание правоохранительных органов - с ним несколько раз проводили собеседования из-за подозрений его радикализации, также были инциденты с незаконным владением оружием.

В 2013 году он уже совершил аналогичный поступок, взяв в заложники 4 человек в банковском отделении в Париже, требуя предоставить социальное жилье своему сыну, а потом сдался полиции.