У Лівані через нещасний випадок загинув французький військовий

У Франції повідомили про загибель свого військовослужбовця на території Лівану внаслідок нещасного випадку.

Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це оголосило Міністерство оборони Франції.

Інцидент стався цього ж дня, 10 липня, з 21-річним військовим на ім’я Флоріан Жіле. Він перебував у Лівані з 1 червня у складі групи, відрядженої туди у межах військового партнерства для підримки збройних сил країни.

У Міноборони Франції повідомили, що військовий зазнав фатального поранення через випадковий постріл на етапі підготовки до тренувань. Попри негайний початок надання допомоги, врятувати його не вдалося.

Як відомо, за останній час на території Лівану були часті випадки поранення й загибелі миротворців місії ООН UNIFIL.

У квітні так загинули двоє французьких військових.