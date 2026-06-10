В аеропорту Риги перенаправили два літаки через ймовірну дронову загрозу

У вівторок, 9 червня, ввечері через закриття повітряного простору два літаки, що прямували до Риги, були перенаправлені до аеропорту Таллінна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У вівторок ввечері до Риги вже наближалися два літаки – рейс авіакомпанії Ryanair з Осло та рейс національної авіакомпанії airBaltic з Катанії. Коли літаки вже почали зниження, пасажирам повідомили, що вони прямують до Таллінна, розповіла одна з пасажирок рейсу з Катанії.

За її словами, вона зв’язалася з матір’ю, яка зателефонувала до Ризького аеропорту. Там порадили звертатися безпосередньо до airBaltic.

Пасажирка також розповіла, що в Таллінні літак дозаправили паливом, після чого екіпаж повідомив, що аеропорт у Ризі знову відкрито і літак вилетить до латвійської столиці.

Вранці в середу представник airBaltic пообіцяв зібрати інформацію та повідомити подробиці пізніше. Потім у компанії заявили, що всю інформацію надасть Ризький аеропорт. Там лише підтвердили, що два рейси були перенаправлені через закриття повітряного простору.

Причину такого рішення пояснив представник Latvijas gaisa satiksme Арніс Лапіньш: "Обидва повітряні судна були направлені в аеропорт Таллінна у зв'язку з тим, що надійшло повідомлення від пілота літака про нібито помічений дрон над аеродромом Спілве. Відповідно до встановленої процедури повітряний рух в аеропорту Риги було тимчасово призупинено, а потім відновлено. Слід додати, що інформація про дрон не підтвердилася, тобто його присутність не було встановлено".

Повітряний рух у районі Ризького аеропорту було призупинено приблизно на пів години.

Нагадаємо, вже двічі винищувачі НАТО збили безпілотники над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією. Безпілотників, які розбились самі або вилетіли з повітряного простору "друзів України", за останні місяці було десятки.