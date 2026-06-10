Президент Чехії востаннє став донором крові

Президент Чехії Петр Павел востаннє здав кров як донор – через вікові обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Кількість донорів крові в Чехії зменшується. Не вистачає нових донорів, а лікарні змушені відмовляти літнім донорам через їхній вік. Міністр охорони здоров’я Адам Войтех звернув увагу на цю проблему під час урочистого відкриття оновленого павільйону Празького інституту гематології та переливання крові (ÚHKT). Президент Петр Павел також у цей день в останній раз, за його словами, здав там кров.

"Для мене це востаннє, бо через вік мене більше не прийматимуть. Але я не сприймаю це особисто", – сказав президент. Він вважає донорство крові одним із проявів солідарності, адже кров донорів є незамінною в системі охорони здоров’я. "Чи то під час різних медичних процедур, чи то під час лікування хронічних захворювань", – додав він.

1 листопада Петру Павелу виповнюється 65 років. Центри переливання крові виключають постійних донорів у віці 65 років, і експерти вважають, що на часі дискусія про підвищення цього віку.

Раніше Петр Павел, відомий інтересом до різного спорту та мотоциклів, спробував себе у ролі водія гоночного авто.

Перед цим він здивував Чехію стрибком з парашутом та ненадовго опинився у лікарні після травми на мотоциклі.